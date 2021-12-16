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Баку и Ереван договорились о строительстве железной дороги из Ерасха в Горадиз

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, после запуска железной дороги, республика получит связь с Россией и Ираном, а Азербайджан - с Нахичеванью

ЕРЕВАН, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров в Брюсселе подтвердили договоренность о строительстве железной дороги Ерасх - Горадиз. Об этом в четверг на заседании правительства заявил глава армянского кабмина.

"В ходе встречи с президентом Азербайджана в Брюсселе мы подтвердили решение и договоренность о строительстве железной дороги Ерасх - Джулфа - Ордубад - Мегри - Горадиз. Хочу напомнить, что данная договоренность была приобретена в рамках работ трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Армении, РФ и Азербайджана. По сути, данная договоренность была зафиксирована 26 ноября в Сочи на встрече при посредничестве президента России Владимира Путина", - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что железная дорога будет работать "в соответствии с международно признанными таможенными и пограничными правилами на взаимной основе". "После запуска железной дороги, Армения получит связь с Россией и Ираном, а Азербайджан - с Нахичеванью", - добавил он.

По словам главы армянского правительства, в случае, если Армения и Турция путем эффективного диалога откроют границы, "данный проект станет еще масштабнее". "То есть, железная дорога, о которой мы говори, существует от Ерасха до Гюмри, существует также из Гюмри до Карса. Я говорю об этом, потому что мы должны начать строительство железной дороги", - добавил он.

Теги
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол Воваевич
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