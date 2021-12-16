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Законопроект о "льготных" вкладах могут внести в Госдуму в январе

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что сейчас обсуждаемый размер "льготного" вклада - в пределах до 200-300 тыс. рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Законопроект о "льготных" вкладах для социально незащищенных слоев населения может быть внесен в Госдуму в январе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Законопроект в активной фазе подготовки. Январь, я думаю, вполне реальный срок для внесения законопроекта в Госдуму", - сказал Аксаков, уточнив, что сейчас обсуждаемый размер "льготного" вклада - в пределах до 200-300 тыс. рублей.

Банк России в начале ноября предложил создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами. Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставки.

Теги
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