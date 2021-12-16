Мэрия Якутска займется созданием придорожного сервиса у Ленского моста

ЯКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Якутска займутся организацией придорожного сервиса в связи со строительством мостового перехода через реку Лену. Об этом сообщил в четверг ТАСС мэр Якутска Евгений Григорьев.

"В связи со строительством мостового перехода через реку Лену администрация города Якутска должна обеспечить необходимыми объектами дорожного сервиса на территории городского округа. На сегодняшний день рассматриваем вопрос строительства транспортно-логистического центра (ТЛЦ)", - сказал Григорьев.

По словам Григорьева, для строительства площадки мультиканального сбыта продовольственной и непродовольственной продукции предусмотрен земельный участок на площади 56 га. Разработана концепция, проведены предварительные расчеты по потребности и площади будущего ТЛЦ. "На данный момент окружной администрацией Якутска ведется поиск инициатора-инвестора проекта. Мощность хранения ТЛЦ рассчитана на минимум 3,5 млн тонн продукции в год, или 10 560 пеллет в день", - уточнил он.

Кроме этого, предполагаются стоянка и перегрузка большегрузного транспорта, складские помещения, организация ночлега и питания для водителей.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.