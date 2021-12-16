Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз и применение вакцины "Ковивак"

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии выдало разрешение на ввоз и применение российской вакцины от коронавируса "Ковивак", более 300 тысяч доз этого препарата уже отправлены во все области республики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Министерством здравоохранения Республики Беларусь в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года № 161-З "Об обращении лекарственных средств" выдано разрешение на ввоз и применение вакцины "Ковивак" против COVID-19. Эта вакцина инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вакцина 6 декабря поступила на аптечный склад и 13-15 декабря более 300 тысяч доз уже отправлены во все области страны. В Минздраве отметили, что документы, представленные производителем, прошли экспертизу. "Они соответствуют всем требованиям законодательства Республики Беларусь и были оценены положительно", - говорится в сообщении.

Белоруссия стала первым государством после РФ, которое зарегистрировало другую российскую вакцину от коронавируса - "Спутник V". С 1 октября 2020 года в республике началась вакцинация добровольцев в рамках пострегистрационных исследований. Позже было организовано совместное производство этого препарата. В июле в республике была зарегистрирована еще одна российская вакцина "Спутник Лайт". Также в Белоруссии применяют для вакцинации населения китайскую Vero Cell компании Sinopharm. В Минздраве республики заявляют о планах к концу года вакцинировать от коронавируса половину населения страны.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля. В подобных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). Центр им. Чумакова модернизировал производство этого препарата, установив новые биохимические реакторы мощностью в тысячу литров, что позволило существенно увеличить объемы выпуска вакцины и удвоить заявленные ранее планы.