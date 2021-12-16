Аксаков: законопроект о страховании вкладов среднего бизнеса "завяз в дискуссиях"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Законопроект о расширении системы страхования вкладов на средства средних предприятий в банках "завяз в дискуссиях" в правительстве России, Минфин опасается рисков увеличения платежей в фонд страхования вкладов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Он направлен на согласование и сейчас завяз в дискуссиях в правительстве. Главная причина - что правительство в лице Минфина видит риски увеличения платежей со стороны банков в фонд страхования вкладов", - сказал Аксаков.

В июне этого года в Госдуму был внесен проект закона, предусматривающий расширении системы страхования банковских вкладов на средний бизнес. Авторами законодательной инициативы выступили Анатолий Аксаков и и первый заместитель главы комитета по финрынку Константин Бахарев.