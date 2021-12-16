Страховой бизнес Сбера за год вырос почти на 40%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объем страхового бизнеса Сбера в течение 2021 года увеличился по сравнению с предыдущим годом примерно на 40%, сообщила на пресс-конференции старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.

"По предварительным данным, объем страхового бизнеса Сбера - совокупных сборов дочерних компаний "СберСтрахование", "СберСтрахование жизни" и "Сбер страховой брокер" - за 2021 год вырос примерно на 40%", - отметила Алымова.

По ее словам, согласно прогнозу, сборы компании "СберСтрахование" за 2021 год составят около 31 млрд рублей - на 44% больше, чем за предыдущий год. По корпоративному страхованию ожидается рост почти в пять раз (до более чем 11 млрд рублей), по розничному страхованию - на 2% (до 20 млрд рублей), выплаты увеличатся на четверть - до 2,5 млрд рублей.

У компании "СберСтрахование жизни", по прогнозу, по итогам 2021 года сборы достигнут 148 млрд рублей (рост на 39%), выплаты увеличатся в 1,7 раза, до 81,7 млрд рублей. Наибольший объем премий компании пришелся на накопительное страхование жизни - 67 млрд рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. Инвестиционное страхование жизни возросло в 2,9 раза, до 35 млрд рублей.

"Прогнозы по бизнесу "Сбер Страхового брокера" также оптимистичные. В 2021 году при посредничестве брокера было заключено 102 тыс. договоров страхования - на 15% больше, чем в 2020 году. Совокупная страховая премия по этим договорам выросла на 29%, до 9,9 млрд рублей", - отметила Алымова.

По ее словам, в следующем году страховой бизнес Сбера продолжит расти. Этому, в частности, будет способствовать расширение сети продаж за пределы группы Сбер, развитие запущенных в этом году авто- и медицинского страхования, а также усиление позиций в корпоративном сегменте.