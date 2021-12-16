В Казани в трамваях и троллейбусах внедрили оплату проезда с помощью мобильного приложения

КАЗАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. МУП "Метроэлектротранс" первым в России внедрил новый способ оплаты проезда в трамваях и троллейбусах с помощью беспроводных датчиков и мобильного приложения. Об этом сообщает МУП "Метроэлектротранс" в своем Telegram-канале.

"С 16 декабря пассажиры трамваев и троллейбусов могут оплачивать проезд не дожидаясь кондуктора. Это станет возможным с помощью специально установленных беспроводных датчиков в салоне транспорта и мобильного приложения "Казань Транспорт". Презентовали новый способ оплаты московская компания-разработчик ООО "Датапакс", представители МУП "Метроэлектротранс" и Сбербанка. На данный момент система не имеет аналогов в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Казань стала первым городом, где подвижной состав электротранспорта полностью оборудован датчиками. При этом промышленная эксплуатация запущена только в столице Татарстана.

"Принцип работы очень прост: необходимо скачать приложение "Казань транспорт" в Apple Store, либо Play Market, после чего открыть его, привязать банковскую карту, далее приложение, взаимодействуя с датчиком в салоне транспорта при помощи технологии Bluetooth, показывает в какой трамвай или троллейбус зашел пассажир и предлагает оплатить проезд, после оплаты на экране появляется электронный билет с номером подвижного состава и временем оплаты проезда", - говорится в сообщении.

Планируется, что в дальнейшем оплата будет производиться и по специальному QR-коду, который будет расположен в каждом подвижном составе.

Инновационное решение было замечено на форуме Kazan Digital Week. Отмечается, что инвестором проекта выступил сам разработчик. Подготовительная работа началась в октябре. На трамваи и троллейбусы были установлены датчики, каждый из которых был протестирован в ручном режиме.