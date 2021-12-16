Кудрин назвал стратегический аудит главным направлением госаудита в мире

Москва, 16 декабря. /ТАСС/. Стратегический аудит становится главным направлением государственного аудита во всем мире. Об этом в четверг на заседании комитета Госдумы по контролю заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Это (стратегический аудит - прим. ТАСС) сейчас столбовая дорога всего государственного аудита в мире, потому что проверять нужно не только расходы. Часто от Счетной палаты ждут проверки, что потрачено, на что потрачено, целевым ли образом потрачено. <…> Мир пошел дальше - мир оценивает результаты деятельности государственной власти", - сказал Кудрин.

Он отметил, что стратегический аудит позволит Счетной палате оценивать результат не только с точки зрения финансовых "вливаний", но с учетом всех факторов, влияющих на достижение цели, поставленной перед правительственными органами.

В ноябре президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в закон о Счетной палате, направленных в том числе на приведение его в соответствие с принятым законом о поправке к Конституции РФ. Законопроект, в частности, регламентирует применение стратегического аудита для оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности РФ.