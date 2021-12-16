Главы Минфинов России и Монголии обсудили сотрудничество двух стран

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министры финансов России и Монголии Антон Силуанов и Болдын Жавхлан на переговорах в Москве обсудили сотрудничество двух государств в финансовой сфере, уделив при этом особое внимание совместному российско-монгольскому предприятию "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД). Об этом сообщила в четверг пресс-служба монгольского ведомства.

"Стороны обменялись мнениями о перспективах развития монголо-российского финансового сотрудничества, уделив особое внимание деятельности АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД)", - говорится в сообщении на его сайте.

Встреча министров прошла в рамках визита делегации, сопровождающей президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха, который прибыл в Москву 15 декабря для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Как отмечается в сообщении ведомства, министры финансов также обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества в рамках отмечаемого в этом году 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Построенная в середине XX века железная дорога соединила Россию, Монголию и Китай и сократила железнодорожный путь из Европы в Азию на 1 025 километров. В 1949 году создано советско-монгольское предприятие "Улан-Баторская железная дорога" с равным распределением долей в уставном капитале. Сегодня протяженность УБЖД составляет 1 815 км. В 2018 году правление этой российско-монгольской компании утвердило долгосрочную программу модернизации и развития УБЖД до 2030 года.