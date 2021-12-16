Сенаторы США выступили за дополнительную финансовую поддержку Украины

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Девять сенаторов США выступили с предложением предоставить Украине в 2022 году $450 млн на укрепление ее обороноспособности, а также закрепить за Россией статус "государства - спонсора терроризма". Соответствующая инициатива опубликована в среду на сайте сенатора Роба Портмана.

Предложения объединены в "Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны" (Guaranteeing Ukraine's Autonomy by Reinforcing its Defense Act, GUARD Act). Согласно законопроекту, необходимо "утвердить выделение $450 млн иностранного военного финансирования Украины на 2022 год". Также подразумевается предоставление президенту "дополнительных полномочий в случае, если он использует все имеющиеся у него средства для поддержки Украины". Наряду с этим сенаторы призывают ужесточить санкции против "Северного потока - 2" и "закрепить за Россией статус государства - спонсора терроризма".

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.