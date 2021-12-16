Аксаков заявил, что при операциях с цифровыми активами не планируется взимать НДС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Налог на добавленную стоимость не планируется взимать при проведении операций с цифровыми финансовыми активами. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Подход очень похожий на то, что есть при налогообложении при операциях с ценными бумагами. Здесь все похоже, поэтому и принцип предлагается тот же самый. Естественно, налог на добавленную стоимость при этих операциях не должен возникать", - сказал он.

По словам депутата, в настоящее время законопроект направлен на согласование в профильные ведомства. Отзывы на документ Аксаков планирует получить в начале января.

В сентябре издание РБК сообщало, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рекомендовал министерству финансов и Федеральной налоговой службе установить специальный налоговый режим для операций с цифровыми финансовыми активами. РСПП, в частности, рекомендовал освободить от НДС операции по выпуску, обращению и погашению цифровых финансовых активах, а также операции по выпуску и обращению цифровых прав, которые в той или иной степени удостоверяют право требовать передачу товара или услуги по сделкам с цифровыми финансовыми активами.