"Норникель" планирует ввести к 2028 году порядка 3 ГВт ВИЭ-мощностей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Норильский никель" планирует ввести к 2028 году порядка 3 ГВт мощностей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил президент компании Владимир Потанин.

"С точки зрения производства электроэнергии из возобновляемых источников у нас в планах инвестиции и сооружение к 2028 году порядка 3 ГВт установленной мощности", - сказал он.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Компания также производит медь, платину, серебро, золото, кобальт, родий, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.