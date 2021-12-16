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"Норникель" планирует ввести к 2028 году порядка 3 ГВт ВИЭ-мощностей

Производственные подразделения группы компаний расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Норильский никель" планирует ввести к 2028 году порядка 3 ГВт мощностей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил президент компании Владимир Потанин.

"С точки зрения производства электроэнергии из возобновляемых источников у нас в планах инвестиции и сооружение к 2028 году порядка 3 ГВт установленной мощности", - сказал он.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Компания также производит медь, платину, серебро, золото, кобальт, родий, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

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РоссияПотанин, Владимир Олегович
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