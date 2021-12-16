Китай выступает против санкций США в отношении китайских физических и юрлиц

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Китай выступает решительно против новых санкций со стороны США в отношении четырех китайских компаний и одного физического лица, которые, по мнению Вашингтона, причастны к незаконному распространению наркотиков на территории Соединенных Штатов. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Я хотел бы подчеркнуть, что правительство Китая всегда придерживалось нулевой терпимости по вопросу наркотиков, строго контролирует все виды наркотических средств, психотропных препаратов и химических прекурсоров", - сказал он. "Все усилия и успехи [Китая] очевидны для международного сообщества. Китай выступает решительно против неверных действий американской стороны", - добавил Ван Вэньбинь.

Он также указал на то, что Китай уже включил фентанил и производные от этого препарата в список подлежащих контролю веществ. При этом, отметил дипломат, в США до сих пор не было предпринято соответствующих мер. "Мы призываем США уважать факты, искать причину злоупотребления фентанилом на своей стороне, а не перекладывать вину на другие государства", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.

В среду США ввели санкции в отношении 25 физических лиц и организаций из Бразилии, Китая и Мексики, которые, по мнению Вашингтона, причастны к незаконному распространению наркотиков на территории США и других стран. По словам представителя Белого дома, пять из них относятся к Китаю и занимаются изготовлением синтетического наркотика фентанила и его доставкой в США.