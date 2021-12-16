Песков заявил, что проблема высокой инфляции вызывает обеспокоенность Кремля

"Инфляция высокая, и установка президента - делать все возможное для того, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее. Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает, и это давление в мировой экономике также ощущается не менее, где-то еще и более сильно. В этом плане да, это тема для обеспокоенности", - сказал представитель Кремля.

По его словам, процесс снижения инфляции сложный и "требует очень сложной большой постоянной работы, чем кабинет министров и занимается".

По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция в РФ поднялась до 6-летнего максимума в 8,4%. Согласно текущему прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2021 года составит 7,4-7,9%.