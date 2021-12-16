Турпоток в Крым и на Кубань превысит допандемийные показатели по итогам 2021 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Крым, Краснодарский край и Калининградскую область по итогам 2021 года может превысить показатели 2019 года. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в ходе пресс-конференции.

"По внутренним направлениям, по ряду наиболее приоритетных и активных мы вышли на уровень доковидный - это отдельный Краснодарский край, планируется где-то даже 5-10% превышение, возможно, будет. И Крым - порядка 8 млн прогнозируется, в 2019 году было 7,4 млн, в прошлом году - 6,3 млн. Активно себя проявляет Калининградская область, чартерные программы туда поставлены. До 2 млн планируется принять, было 1,3 млн", - сказал Барзыкин.

По его словам, Санкт-Петербург хотя и потерял значительную часть въездного турпотока, но приобрел повторные приезды. Спрос на путешествия по России простимулировала, в том числе, программа туристического кешбэка. В то же время показатели выездного туризма почти на 50% ниже, чем в 2019 году. Россия восстановила авиасообщение с более чем 60 странами, для туристов открыты около половины из них. При этом доступны без карантина порядка 15 государств, отметил Барзыкин. Он добавил, что наиболее популярными зарубежными направлениями среди россиян являются Турция, Египет, ОАЭ, Греция, Куба, Доминикана и Кипр.