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Госдума приняла закон о совершенствовании регулирования бухучета ЦБ

Законом предусматривается с учетом фактического содержания годовой финансовой отчетности Банка России заменить наименование отчета о полученной прибыли и ее распределении на отчет о полученной прибыли и ее распределении или фактически допущенных убытках

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, регулирующий нормы организации и ведения бухгалтерского учета Банка России. Документ инициировала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон дополняет перечень документов в области регулирования бухгалтерского учета нормативными актами регулятора по организации и ведению бухгалтерского учета для Банка России.

Предусматривается, что план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения для Банка России, по аналогии с действующим регулированием в отношении соответствующих документов для кредитных и некредитных финансовых организаций, не устанавливается федеральными стандартами. Законом предусмотрена возможность применения ЦБ в документах для организации и ведения бухгалтерского учета, в том числе в плане счетов бухгалтерского учета и порядке его применения, подходов, отличных от положений федеральных стандартов.

Также законом предусматривается с учетом фактического содержания годовой финансовой отчетности Банка России заменить наименование отчета о полученной прибыли и ее распределении на отчет о полученной прибыли и ее распределении или фактически допущенных убытках.

Принятый закон подготовлен по результатам анализа применения закона "О бухгалтерском учете" и направлен на совершенствование действующей системы регулирования бухгалтерского учета Банка России, говорится в пояснительной записке.

Принятые ко второму чтению документа поправки регламентируют использование квалифицированной электронной подписи юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и кредитными организациями, также регламентируется срок действия квалифицированной электронной подписи.

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