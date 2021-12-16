Туркмения получит от ОПЕК заем в $45 млн на строительство морских судов

АШХАБАД, 16 декабря. /ТАСС/. Туркмения получит от Фонда международного развития ОПЕК $45 млн на реализацию проекта "Морской торговый флот", в рамках которого будут построены три судна. Об этом в четверг сообщила пресс-служба государственного концерна "Туркменгаз".

В концерне напомнили, что фонд ОПЕК выделили $352 млн на развитие проектов по устойчивому развитию в разных странах.

"Новое финансирование фонда ОПЕК будет направлено на поддержку проектов государственного сектора в 10 странах, в том числе в Туркменистане, для которого предусматривается заем в размере $45 млн для проекта "Морской торговый флот", - говорится в сообщении. - Проект для Туркменистана будет включать строительство трех новых судов для перевозки железнодорожных, пассажирских и сухих грузов. После ввода в строй новые суда увеличат использование морского порта Туркменбаши на Каспийском море, части транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия и одного из крупнейших портов страны".

Сообщается, что в рамках проекта также персонал верфи в Туркменбаши будет обучаться ремонту и судостроению.