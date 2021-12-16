Москва, 16 декабря. /ТАСС/. Счетная палата уделит особое внимание оценке перспектив энергоперехода и декарбонизации экономики. Это станет одним из трех главных направлений в работе ведомства на ближайшие три года, сообщил в четверг на заседании комитета Госдумы по контролю председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"В ближайшие дни мы утвердим основные направления деятельности Счетной палаты на три года, и мы определяем там три главных цели <…>, которые мы будем изучать более досконально, всесторонне, различными направлениями нашей деятельности <…>. Три цели, которые мы ставим на три года: (первая - прим. ТАСС) это оценка перспектив энергоперехода и декарбонизации экономики, потому что это серьезный вызов финансовой системе страны. И мы начинаем системно работать над анализом и перспективами, прогнозами финансовой системы", - сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты пояснил, что энергопереход окажется существенное влияние на возможности финансовой системы страны, так как сейчас, по его словам, почти 40% всей бюджетной системы РФ связано с нефтью, газом, нефтепереработкой и газопереработкой. "Мы во всех формах, включая новые налоги международные, торговлю квотами, все планы наших министерств и ведомств, принятие решений по углеродной нейтральности, нулевому уровню - все это мы также будем изучать, специальная группа создана у нас, потому что с точки зрения 10-15 лет это будет мощнейшее влияние на финансовую систему страны. Мы заранее начинаем над этим работать", - подчеркнул Кудрин.

Вторым главным направлением работы ведомства станет совершенствование межбюджетных отношений. По словам главы Счетной палаты, сложившаяся система не решает многих задач, в частности, регионы не имеют достаточных ресурсов для выполнения базовых текущих полномочий. Третьим направлением станут инновационная деятельность и технологические инновации, добавил Кудрин.