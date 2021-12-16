Более 30 систем накопления энергии заработали в электросетях 10 регионов России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ввод в работу 31 системы накопления электроэнергии в 10 регионах центра европейской части России и Приволжья состоялся в четверг в главном аналитическом центре компании "Россети Центр". Накопители энергии разработаны госкорпорациями "Роснано" и "Росатом", сообщает корреспондент ТАСС.

"В 2021 году наша группа провела большую работу по пилотированию технологии систем накопления электроэнергии, накопители протестированы в 19 из 20 плановых регионов, которые обслуживаются "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье". Пятнадцать накопителей разработки "Роснано" мы запускаем сегодня в 10 регионах нашей страны. Перспективная энергетика является одним из приоритетных направлений нашей обновленной стратегии. Для нас важно коррелировать эту работу с национальными целями, повышая комфорт жизни наших граждан, и способствовать ускоренной трансформации сетевого комплекса", - заявил на церемонии председатель правления Управляющей компании "Роснано" Сергей Куликов.

Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в ближайшие годы серьезно развивать технологии накопления энергии для нужд электротранспорта и энергетического хозяйства и предлагает "Россетям" тиражировать системы умного накопления по всей стране, добавил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров.

"Мы сегодня обменялись мнениями, что мы расширяем категории применения систем накопления электроэнергии, используем их на производственных базах для снижения собственных затрат на энергоресурсы, повышаем энергоэффективность. Мы уже сегодня разрабатываем НИОКР и готовим систему накопления для полностью автономного энергоснабжения удаленных потребителей на отдельных проблемных участках электрической сети", - добавил генеральный директор компаний "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

В текущем году компании группы "Роснано" осуществили ряд проектов в области систем накопления энергии. Поставлены 17 стационарных накопителей для группы "Россети". Они повышают качество электроснабжения на объектах 0,4 кВ за счет поддержания номинального уровня напряжения и обеспечивают надежность, выступая резервным источником питания для социально значимых объектов, которым требуется второй независимый источник энергоснабжения.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.