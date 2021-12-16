В Швеции заявили, что странам ЕС необходимо единство по вопросу санкций в отношении РФ

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Участникам текущего саммита Европейского союза необходим консенсус по возможным санкциям, которые следует применить в отношении России. Об этом заявила в четверг премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон по прибытии на эту встречу.

На вопрос, будут ли приняты новые санкции в отношении РФ, она ответила: "это будет сегодня обсуждаться, увидим. Важно, чтобы у нас было единство по тем мерам, которые мы примем. Мы также должны показать РФ, что мы готовы к дальнейшим шагам", - отметила она.

"Слишком рано говорить о деталях", - также добавила Андерссон.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину, за что РФ начали угрожать новыми санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию о вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.