Авиарейсы из Карелии в Сочи, Калининград и Мурманск станут круглогодичными

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 декабря. /ТАСС/. Регулярные авиарейсы в Сочи, Калининград и Мурманск будут совершаться из Петрозаводска в течение всего 2022 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минтранса Карелии.

Ранее из аэропорта Петрозаводска круглый год летали самолеты только до Москвы.

"В 2022 году пассажирские перевозки по данным маршрутам будут осуществляться в круглогодичном графике с частотой движения два раза в неделю. Все эти авиарейсы субсидируются из федерального и регионального бюджетов, а это значит, что стоимость авиабилетов будет доступнее для пассажиров", - говорится в сообщении.

Рейсы до Сочи будет совершать авиакомапния "Азимут" на самолете "Сухой Суперджет 100" с 4 января. Стоимость билета составит 3 180 рублей. С 5 января перелеты в Калининград и Мурманск запланированы у перевозчика "РусЛайн".

Кроме того, как рассказали ТАСС в региональном ведомстве, с 1 апреля и до конца года запланированы самолеты из Петрозаводска по направлениям Минеральные Воды, Краснодар, Воронеж (далее в Ростов-на-Дону) - по два рейса в неделю, на период с 1 мая по 30 сентября возобновиться авиасообщение с Казанью (два рейса в неделю), с 15 мая по 15 октября - с Симферополем (два рейса), а с 1 июня по 30 сентября - с Анапой (один рейс в неделю).

"Отмечу, что пассажиропоток нашего нового аэровокзала увеличивается. В 2021 году он принял 585 рейсов из Москвы, Череповца, Архангельска, Калининграда, Казани, Минвод, Анапы, Сочей и Симферополя", - написал на своей странице во "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.