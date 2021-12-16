Фермеры Подмосковья смогут получить бесплатные земельные участки

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы на заседании приняли в трех чтениях закон о предоставлении фермерам Подмосковья бесплатные земельные участки в городских округах Лотошино, Серебряные Пруды и Шатура.

"Проект закона разработан в соответствии с Земельным кодексом РФ и определяет муниципальные образования Московской области, на территории которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется в безвозмездное пользование для осуществления крестьянским, (фермерским) хозяйствам деятельности на срок не более чем 6 лет", - сказал на заседании заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Асхат Биджиев.

В пояснительной записке уточняется, что подмосковные фермеры смогут получить бесплатные земельные участки в городских округах Лотошино, Серебряные Пруды и Шатура.

Кроме того, на заседании Мособлдумы был принят в трех чтениях закон, который устанавливает максимальные и минимальные размеры земельных участков - 200 га и 10 га, которые предоставляются в безвозмездное пользование крестьянским (фермерским) хозяйствам.