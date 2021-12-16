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Песков: "Северный поток - 2" представляет интерес для всех европейских потребителей

В нем заинтересованы как российская, так и германская сторона, отметил представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия убеждена, что проект "Северный поток - 2" представляет интерес для всех европейских потребителей. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В этом проекте заинтересованы как российская, так и германская сторона. В целом этот проект, с нашей точки зрения, и мы убеждены, что так оно и есть, представляет большой интерес для всех европейских потребителей", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, нет ли угрозы для проекта после призывов президента Украины Владимира Зеленского к санкционной политике против РФ.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.

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