Песков: "Северный поток - 2" представляет интерес для всех европейских потребителей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия убеждена, что проект "Северный поток - 2" представляет интерес для всех европейских потребителей. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом проекте заинтересованы как российская, так и германская сторона. В целом этот проект, с нашей точки зрения, и мы убеждены, что так оно и есть, представляет большой интерес для всех европейских потребителей", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, нет ли угрозы для проекта после призывов президента Украины Владимира Зеленского к санкционной политике против РФ.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.