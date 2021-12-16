Кабмин смягчит санкции для МСП и НКО за незначительные административные нарушения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит смягчение наказаний за незначительные административные нарушения законодательства, совершенные впервые малыми и средними предприятиями и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО). Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, "нередко новички в этих сферах - не очень опытные предприниматели, не всегда у них есть специалисты, чтобы четко отследить все изменения нормативов". Поэтому такие организации "часто совершают ошибки, например, по незнанию не выполняют требования охраны труда или трудового законодательства, а за это полагаются штрафы", указал Мишустин.

"Чтобы смягчить такие меры для малого и среднего бизнеса, внесем изменения в Кодекс об административных правонарушениях, - заявил премьер-министр. - Единственно возможным наказанием за первое нарушение станет предупреждение".

Мишустин подчеркнул, что это не касается нарушений, связанных с причинением вреда здоровью людей, ущербом имуществу либо другими подобными действиями. "Для микро- и малых предприятий, а также социально ориентированных НКО будут вдвое снижены границы штрафных санкций, что позволит смягчить наказание по наиболее массовым правонарушениям", - добавил он.

Глава кабмина указал, что "эти решения позволят снизить административную нагрузку на небольшие предприятия, помочь им быстрее встать на ноги, набраться опыта и в будущем совершать меньше ошибок при соблюдении различных норм".