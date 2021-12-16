Удмуртия подала заявку на создание третьей ТОСЭР в республике

ТАСС, 16 декабря. Власти Удмуртии подали в Минэкономразвития РФ заявку на создание третьей территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - в городе Воткинск, сообщил журналистам в четверг на пресс-конференции первый вице-премьер региона Константин Сунцов.

"Программа по присвоению ТОСЭР Воткинску приостановлена не была. Мы работали над заявкой, заявку я передал. Она принята, ждем понимания со стороны Минэка", - сказал Сунцов, уточнив, что документы были направлены в декабре.

В Удмуртии два города имеют статус территории опережающего развития, это Сарапул и Глазов. Их резидентам предоставляются льготы: налог на прибыль в федеральный бюджет обнуляется, соответствующие отчисления в региональный бюджет составят не более 5% в течение первых пяти лет с момента первой прибыли, затем ставка не будет превышать 10%. Также обнуляются налоги на землю и имущество, а страховые взносы снижаются до 7,6%.

Воткинск - промышленный город, занимающий важное место в экономике Удмуртской Республики и Приволжского федерального округа. В городе расположено более 980 предприятий и учреждений, на которых трудятся около 40 тыс. человек.

Экономика города имеет преимущественно монопрофильный характер, основой экономического развития города является промышленность, которая специализируется на машиностроении и металлообработке. Ведущую роль, как в машиностроении, так и в целом в промышленном производстве города исторически определяет градообразующее предприятие - ОАО "Воткинский завод" - одно из старейших предприятий отрасли. Доля продукции предприятия составляет 65-70% всего промышленного производства города. Завод обеспечивает около 30% всех налоговых поступлений в бюджет муниципалитета.