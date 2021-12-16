В Липецкой области снизят в два раза транспортный налог для владельцев автомобилей на газе

ЛИПЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. Липецкий областной совет депутатов одобрил снижение в два раза транспортного налога для владельцев авто, использующих природный газ в качестве моторного топлива. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального парламента.

"В Липецкой области в два раза снизят транспортный налог на автомобили с природным газом. В связи с принятием такого решения у нас предполагается снижение доходов в областной бюджет, но мы намерено идем на этот шаг. Данная мера направлена на улучшение экологии и будет способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу", - приводит пресс-служба слова спикера Липецкого облсовета Дмитрия Аверова.

Помимо этого, депутаты также продлевают действие пониженной ставки по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей и сооружений на 2022 и 2023 годы. Ставка составит 1,6% (общая налоговая ставка 2,2%). Кроме того, устанавливается, что налогообложению не подлежат объекты недвижимости, которые используются для розничной торговли в населенных пунктах с численностью до 500 человек. Ранее данная льгота распространялась только площади 150 кв. м.