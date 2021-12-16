ЦБ Турции снизил ставку недельного репо до 14% на фоне падения лиры

АНКАРА, 16 декабря. /ТАСС/. Центробанк Турции снизил процентную ставку на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 15% до 14%. Это решение, как сообщил банк, было принято в четверг советом ЦБ.

Остальные ставки остались без изменений. Ставка репо считается "политической ставкой" и одним из ключевых показателей, который влияет на стоимость национальной валюты и инфляцию.

Решение о снижении процентов принято на фоне резкого обвала стоимости турецкой лиры, которая в последние дни бьет исторические рекорды по обесцениванию в отношении к остальным валютам. После объявления о снижении ставки лира обновила очередной рекорд - 15,60 лир за $1, хотя еще сегодня утром она торговалась на отметке 15,21. Евро торгуется по 17,36.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган видит в высоких процентных ставках серьезную проблему, которая не дает властям эффективно снизить инфляцию и остановить падение лиры. Он не раз критиковал ЦБ за отказ снизить ставки, хотя банк объяснял, что этот показатель не является основной причиной роста потребительских цен и обесценивания нацвалюты. В связи с этим ЦБ крайне неохотно идет на снижение ставок.