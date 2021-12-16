Удмуртия к сентябрю 2022 года подготовит заявку на создание ОЭЗ под Ижевском

ТАСС, 16 декабря. Власти Удмуртской Республики к сентябрю 2022 года планируют подготовить заявку на создание в регионе особой экономической зоны, которая будет располагаться в Завьяловском районе, сообщил журналистам в четверг на пресс-конференции первый вице-премьер региона Константин Сунцов.

"Надеемся, к сентябрю 2022 года мы подадим заявку", - сказал Сунцов.

Он отметил, что проект создания ОЭЗ ранее представили вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко как один из так называемых прорывных проектов региона.

"В целом проект поддержан, и сегодня мы говорим о том, что есть существующая промышленная площадка. Сейчас наша задача за год найти потенциальных резидентов, с несколькими резидентами уже полгода ведем переговоры", - добавил Сунцов.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии создадут в Завьяловском районе под Ижевском индустриальный парк на площади 40 га, его часть в дальнейшем планируют включить в состав особой экономической зоны.