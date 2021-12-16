Концессия на весь электротранспорт Екатеринбурга оценивается в 40 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Концессионное соглашение по передаче всего электротранспорта Екатеринбурга оценивается в 40 млрд рублей, оно включает в себя сообщение с районом Академический и микрорайоном Солнечный, сообщил в четверг на пресс-конференции глава администрации города Алексей Орлов.

Ранее администрация Екатеринбурга анонсировала транспортную реформу, в рамках которой планируется обновить подвижной состав, ввести новую модель управления транспортом, создать единый центр управления перевозками, а также передать общественный электротранспорт в концессию.

"У нас готовы несколько вариантов финансово-экономических моделей, [в том числе] на передачу всего электрического транспорта. Это очень емкая концессия - более 40 млрд рублей, она включает [районы] Академический и Солнечный", - сказал Орлов.

Он добавил, что рассматриваются также и иные, более локальные варианты. "Они решают транспортные вопросы района Академический, на сегодня это самый реальный вариант, потому что необходимость в обеспечении транспортного сообщения с Академическим очень высока. Более того, мы уже приступили в рамках муниципального контракта к строительству трамвайной ветки - это облегчит концессию", - пояснил мэр.

Академический - крупный градостроительный проект на юго-западе Екатеринбурга. Реализация проекта района началась в 2006 году, первые дома квартала были сданы в 2009 году. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Строительство на площади 1 300 га будет осуществляться до 2025 года. Всего в новом районе будут жить более 400 тысяч жителей.

Вопрос об обновлении общественного транспорта обсуждается в городе с 2017 года. Тогда городские власти планировали провести масштабную транспортную реформу. Сообщалось о ликвидации 87 из 88 действовавших автобусных маршрутов, 18 из 30 трамвайных и восьми из 19 троллейбусных взамен на 46 новых маршрутов. Идея вызвала широкий общественный резонанс, в итоге срок изменений сдвинули на 2019 год, а потом перенесли на неопределенный срок.