Предприятие "Роскосмоса" и ТУСУР будут сотрудничать в изготовления электронных плат

ТАСС, 16 декабря. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и АО "Научно-производственный центр "Полюс" (входит в АО "Информационные спутниковые системы им. ак. М. Ф. Решетнева" ГК "Роскосмос") создадут установку для печатного изготовления электронных плат по цифровой модели, что позволит снизить массо-габаритные характеристики летательных аппаратов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ТУСУР.

Соответствующий договор подписали ректор ТУСУР Виктор Рулевский и директор НПЦ "Полюс" Сергей Русановский. Документ предусматривает проведение научно-исследовательских, конструкторских, технологических работ, а также подготовку специалистов.

"Совместно с нашим индустриальным партнером - предприятием "Полюс" - мы планируем создать отечественное оборудование и отработать воспроизводимую технологию изготовления гибридных интегральных схем с помощью печати", - приводит пресс-служба слова ректор ТУСУРа Виктора Рулевского.

Он отметил, что работы в рамках договора планируется начать в первом квартале 2022 года. Для проведения совместных работ по проекту возможно создание сетевой лаборатории на базе университета и предприятия.

"Данный договор – реальное продвижение в сторону минимизации объемов, массогабаритных характеристик летательных аппаратов. У нас функционирует собственное подразделение по изготовлению микросборок, и совместно со специалистами ТУСУРа мы договорились о его технологическом развитии на новом, современном уровне", - подчеркнул в ходе подписания Русановский.

Договор был подписан в рамках организованного государственной корпорацией "Роскосмос" на площадке ТУСУРа 16-17 декабря семинара по обсуждению взаимо-действия госкорпорации с вузами и реализации государственного плана подготовки кадров для организаций ОПК.