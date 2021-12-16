СМИ: турецкие госбанки получат $1,3 млрд в качестве дополнительной капитализации

АНКАРА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Турции приняли решение увеличить капитализацию государственных банков на фоне негативных экономических процессов в стране. Об этом в четверг сообщает газета Dunya.

По ее данным, банки могут получить минимум 20 млрд турецких лир вливаний. Это порядка $1,33 млрд по текущему курсу. Столько средств им требуется по актуальным расчетам на докапитализацию в условиях падения стоимости национальной валюты, роста инфляции и негативного влияния пандемии. Решение о выделении средств принято в начале недели на уровне высшего руководства страны.

В настоящее время Минфин Турции прорабатывает методы и условия предоставления этих средств. В первую очередь вливания должны будут получить Vak fBank и Halkbank. Ранее правительство уже поддерживало аналогичным образом госбанки, пострадавшие от пандемии и снижения операций. Им было выделено из местного Фонда благосостояния почти $1,4 млрд, что, по мнению экспертов, помогло банкам создать дополнительные кредитные продукты на $10,5 млрд.

На фоне новостей о докапитализации акции Vak fBank и Halkbank стали расти в цене на бирже, подорожав на 4% и 3% соответственно.

Центробанк Турции в четверг снизил процентную ставку на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 15% до 14%. Ставка репо считается "политической ставкой" и одним из ключевых показателей, которые влияют на стоимость национальной валюты и инфляцию. Решение принято на фоне резкого обвала стоимости турецкой лиры, которая в последние дни бьет исторические рекорды по обесцениванию в отношении остальных валют. После объявления о снижении ставки турецкая валюта обновила очередной рекорд - 15,60 лиры за доллар, хотя еще утром торговалась на отметке 15,21. Евро торгуется по 17,36 лиры.