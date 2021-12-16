Потанин планирует вложить $1 млрд в высокотехнологичные проекты

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Инвестиционная компания "Интеррос" Владимира Потанина планирует вложить $1 млрд в высокотехнологичные проекты. Об этом бизнесмен сообщил на странице клуба "Интеррос" в Facebook.

"Интеррос" намерен усилить свое присутствие на рынке высоких технологий и выделяет $1 млрд на инвестиции в эту сферу, - написал бизнесмен. - Эти средства будут направлены преимущественно на то, что в терминологии венчурных инвестиционных фондов называется follow-up перспективных инвестиционных проектов и стартапов, которые по мере своего развития будут нуждаться во все большем финансировании".

"Россия может обеспечить себе цифровое лидерство, - считает Потанин. - Для этого у нас есть все необходимое: первоклассные программисты, основательная математическая школа, перспективное законодательство о цифровых финансовых активах, а также передовой регулятор в лице Центрального банка".

Бизнесмен отметил, что "Интеррос" уже выступил соинвестором в нескольких глобальных цифровых платформах, наиболее известной из которых является Atomyze, и поддержал создание Центра по изучению мозга и сознания в Сколково, частью которого стала создаваемая "Интерросом" Лаборатория физики программируемых функциональных материалов под руководством нобелевского лауреата Константина Новоселова.

В начале сентября "Интеррос" сообщил, что при поддержке государства создаст венчурный фонд "Восход", через который в течение пяти лет инвестирует 10 млрд руб. в развитие высокотехнологичных компаний на Дальнем Востоке.

В интервью телеканалу "Россия-24" в четверг Потанин уточнил, что планируемые инвестиции в высокотехнологичные проекты в размере $1 млрд являются дополнительными к тем 10 млрд руб., которые "Интеррос" планирует инвестировать через фонд "Восход".