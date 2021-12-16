Оператор ГТС заявил, что транзит газа через Украину в 2021 году сократится на треть

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Физический транзит российского газа через Украину будет в 2021 году на треть меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил в четверг глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Газпром" рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019", - написал он в Facebook. По его данным, в текущем году транзит газа из РФ в ЕС по всем маршрутам составит около 145 млрд куб. м, что составит "минимум за последние шесть лет".

Макогон сообщил, что физический транзит российского газа через территорию страны составляет менее 109 млн куб. м в сутки, то есть меньше контрактных объемов.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе. Она состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций (71 компрессорная станция общей мощностью 5 405 МВт). Пропускная способность системы на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд куб. м в год, на границах Украины с Белоруссией, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдавией - 178,5 млрд куб. м в год, в том числе со странами ЕС - 142,5 млрд куб. м в год.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 года по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.