Заявку на инфраструктурный кредит для СШХ одобрили

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) получил одобрение по своей заявке на инфраструктурный кредит для строительства Северного широтного хода (СШХ). Окончательное решение по выделению средств будет принято после уточнения всех нюансов проекта, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.

Заявка на инфраструктурный кредит в 50 млрд рублей была направлена летом 2021 года.

"Губернатор ЯНАО дважды защищался. Защита прошла успешно, он [инфраструктурный кредит] одобрен. Теперь есть некая оговорка после одобрения, что должна быть сложена вся схема, потому что в этом непростом проекте есть достаточное количество игроков. <...> И, конечно, уже окончательно вопрос выделения денежных средств будет принят тогда, когда эти нюансы будут сняты и весь проект будет упакован", - сказал полпред.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.

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