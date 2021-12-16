"Группа Позитив" объявила о листинге своих акций на Мосбирже

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Группа Позитив" ("Позитив Текнолоджиз") объявила о листинге своих обыкновенных акций на Мосбирже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Группа Позитив" сегодня объявляет о листинге своих обыкновенных акций на Московской бирже и дате начала торгов ценными бумагами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что акции компании были включены в котировальный список второго уровня 16 декабря 2021 года. Датой начала торгов акциями "Группы Позитив" станет 17 декабря 2021 года. Торги и расчеты будут проводиться в российских рублях.

Кроме того, с 17 декабря 2021 года обыкновенные акции "Группы Позитив" будут включены в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Мосбиржи. Для обеспечения ликвидности компания уже заключила маркетмейкинговые соглашения с тремя российскими брокерами, которые будут поддерживать заявки на покупку и продажу на торгах. Допуск к публичному обращению акций "Группы Позитив" осуществлен исключительно на Мосбирже.

В компании отметили, что выход "Группы Позитив" на Мосбиржу осуществлен с целью создания прозрачного инвестиционного профиля компании и привлечения широкого круга лиц в состав акционеров. После начала организованных торгов акционеры смогут без ограничений покупать и продавать принадлежащие им акции компании.

"Сегодня произошло знаковое событие не только для нашей компании, но и для всей отечественной отрасли информационной безопасности. "Группа Позитив" стала первой российской компанией из сектора кибербезопасности, которая приобрела публичный статус, и акции которой обращаются на фондовой бирже. <...> В новом публичном статусе мы рассчитываем на привлечение и мотивацию талантливых людей индустрии, создание сплоченного сообщества единомышленников-совладельцев, которые понимают наш бизнес и высоко оценивают его перспективы", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании Юрия Максимова.

О компании

"Группа Позитив" специализируется на предоставлении IT-решений в сфере кибербезопасности. Клиентами группы являются более 2 тыс. компаний в 30 странах мира. В числе клиентов в России 80% участников рейтинга "Эксперт-400". Более 90% выручки компании приходится на продажу собственного программного обеспечения.