Власти Башкирии планируют создать инновационно-технологические центры в ОЭЗ "Алга"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Башкирии намерены создать инновационно-технологические центры на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алга". Они позволят повысить уровень технологического производства во всем регионе, сообщил в четверг глава республики Радий Хабиров.

"Мечтой нашей в некотором смысле являются инновационно-технологические центры, некий шаг в сторону более технологических производств. Мне кажется, это наш следующий этап, над которым мы отдельно будем работать", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России и выходу делового издания "Бизнес-навигатор по особым экономическим зонам России" по результатам 2021 года.

Как отметил Хабиров, ОЭЗ "Алга" признана одной из самых динамично развивающихся особых экономических зон в стране. В настоящее время нераспределенными на ее территории остаются порядка 120 га. "Такого примера не было, что еще нет двух лет существования нашей экономической зоны, а у нас уже есть резиденты. Причем два предприятия вполне себе комфортно начали производство уже в этом году, что, на мой взгляд, тоже показатель", - добавил он.

Ранее глава республики сообщал, что власти Башкирии рассматривают возможность расширения площадей ОЭЗ "Алга", выделив территорию рядом с Уфой. Инициатива исходит от нескольких крупных предприятий, которые готовы в несколько раз увеличить инвестиции в случае появления преференций резидентов ОЭЗ.

Постановление правительства о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа "Алга" в Башкирии было опубликовано в августе 2020 года. Объект расположен на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов и состоит из четырех площадок общей площадью более 460 га. Власти региона до 2025 года должны обеспечить зону инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.