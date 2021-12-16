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МИД Эстонии считает, что транзит белорусских товаров не нарушает санкции ЕС

Газета Eesti Päevaleht ранее сообщила, что объем транзита белорусских товаров, в первую очередь тяжелых нефтепродуктов, в первые 10 месяцев 2021 года уже превысил аналогичный показатель по итогам всего 2020 года

ТАЛЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Транзит белорусских товаров через территорию Эстонии не нарушает санкции ЕС. Об этом в четверг заявила пресс-секретарь МИД балтийской республики Кристина Отс.

"Сейчас у министерства иностранных дел нет оснований полагать, что эстонское государственное предприятие или компетентные учреждения нарушили установленные санкции, - приводит ее слова портал Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации. - Конечно, если ограничения будут уточнены или изменены, необходимо будет заново оценить их соблюдение".

Накануне газета Eesti Päevaleht на основе анализа информации департамента статистики Эстонии сообщила, что объем транзита белорусских товаров, в первую очередь тяжелых нефтепродуктов, в первые 10 месяцев этого года уже превысил аналогичный показатель по итогам всего 2020 года.

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