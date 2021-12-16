В Сербии за энергетический коллапс уволили четырех топ-менеджеров госкомпании

БЕЛГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Четыре топ-менеджера крупнейшей сербской государственной компании EPS признаны виновными в энергетическом коллапсе в Сербии в период рекордного снегопада в воскресенье и отправлены в отставку. Об этом сообщила в четверг газета Vecernje novosti.

Сообщается, что по результатам анализа событий, повлекших за собой простой ряда блоков ТЭС "Никола Тесла" в Обреноваце в ночь с субботы на воскресенье, Милорад Грчич, и.о. директора EPS, принял решение об увольнении ответственных в цепочке производства угля и электрической энергии. В отставку будут отправлены исполнительный директор по производству угля Деян Евтич, директор по производству угля в угольном бассейне "Колубара" Милан Мишкович, исполнительный директор по производству электроэнергии Саво Безмаревич, директор по производству электроэнергии в отделе ТЕС "Никола Тесла" Горан Лукич.

По данным издания, проблемы в цепочке выработки энергии были обнаружены сразу на нескольких уровнях. В бассейне "Колубара" в вагоны загрузили уголь плохого качества, смешанный с землей, который, кроме прочего, в процессе транспортировки пропитался водой от мокрого снега и заледенел. Его нельзя было использовать в качестве топлива на ТЭС, и употребление такого угля привело к остановке блоков отопления в Обреноваце. И.о. директора EPS Милорад Грчич заявил, что общая ответственность за аварию лежит на нем и пообещал, что все поломки будут исправлены к выходным.

Как сообщил источник газеты в правительстве Сербии, наибольшая ответственность за аварию лежит и на вице-премьере и министре горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зоране Михайлович. "Министр не выполняла свою работу. Вместо этого она проталкивала "зеленую повестку", энергию ветра и солнца. Встает вопрос, чьи интересы она защищает, точно не наши", - заявил источник.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в ходе открытого заседания правительства заявил, что в момент снегопада энергосистема страны оказалась в "полном коллапсе". Без электричества оказались свыше 120 тыс. человек.

В результате обильных снегопадов, начавшихся в ночь на воскресенье и продолжавшихся до понедельника, высота снежного покрова в центральных районах страны достигла 50 см, в горах снежный покров превысил отметку в 1 метр. По данным метеорологов, выпавшие осадки являются рекордными для страны за последние несколько лет. Ненастье привело к многочисленным авариям на дорогах, под тяжестью мокрого снега на проезжую часть падали деревья и фонарные столбы. В совокупности с аварией на ТЭС в Обреноваце, снегопад привел к многочисленным авариям в электросети республики.