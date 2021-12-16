В граничащем с Краснодаром поселке Адыгеи проведут газопроводы и модернизируют электросети

МАЙКОП, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Адыгеи до 2025 года планируют построить в поселке городского типа Яблоновский Тахтамукайского района, который граничит с городом-миллионником Краснодаром, газопроводы, модернизировать электросетевой комплекс и возвести новую канализационно-насосную станцию. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы республики по итогам выездного совещания по вопросам комплексного развития поселка, которое провел глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На совещании обсудили волнующие население вопросы, которые связаны с проблемами в сфере ЖКХ, ремонтом дорог, благоустройством территорий, расширением социальной инфраструктуры, в том числе по обращениям граждан, поступившим в ходе прямой линии. В Яблоновском проживает свыше 42 тыс. человек, среди них - жители Краснодарского края.

"Руководством республики запланирован ряд мероприятий по увеличению энергомощностей, что повлияет на инвестиционную привлекательность и повышение качества жизни местных жителей. Так, в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Республики Адыгея на период 2021-2025 годов предусмотрено возведение распределительного газопровода высокого давления от ГРС Новый Сад - аул Тахтамукай - поселок Яблоновский, строительство газопровода-отвода и ГРС ИП "Яблоновский", строительство межпоселкового газопровода от ГРС ИП "Яблоновский" до создаваемого промышленного парка", - говорится в сообщении.

Представители ПАО "Россети Кубань" заверили, что до 2023 года предусматривается проведение модернизации электросетевого комплекса Адыгеи. При поддержке руководства республики решается вопрос о возведении в следующем году в Яблоновском новой канализационно-насосной станции, благодаря которой планируется устранить проблемы с подтоплением домовладений в периоды дождевых паводков.

Последовательно решаются и задачи по строительству и ремонту дорожных объектов в Яблоновском и соседних населенных пунктах, через которые проходит федеральная трасса, позволят значительно изменить ситуацию с автомобильными заторами, повлияют на экологическое благополучие и дорожную безопасность. Глава региона поручил соответствующим ведомствам использовать комплексный подход при планировании территорий, исключив точечную застройку. Отдельные задачи поставлены по определению маршрутов общественного транспорта, оборудованию современных остановочных комплексов, своевременной реконструкции социальных объектов, дорог, инженерной инфраструктуры.

"За последнее время на строительство и ремонт социальных объектов, инженерной инфраструктуры, дорог мы направили серьезные средства. Таким образом мы создаем условия для повышения качества жизни населения, привлечения инвесторов. Важно, чтобы эта работа носила стратегический характер и отразилась на благосостоянии местных жителей, на благоустройстве поселка", - цитирует Кумпилова пресс-служба.