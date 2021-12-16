Пискарев призвал проверить данные об иностранном финансировании противников QR-кодов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал о наличии данных о зарубежном финансировании некоторых организаций, выступающих против принятия правительственных законопроектов о QR-кодах.

"По имеющимся данным, ряд организаций, которые активно выступают против данных законопроектов, подпитываются финансами из-за рубежа. Коллеги, это может быть простым совпадением, а, может быть, и наоборот, с этой информацией полагаю необходимым разобраться отдельно и весьма обстоятельно", - сказал он на заседании Госдумы в четверг, где в первом чтении обсуждается законопроект о доступе в общественные места по ковидному сертификату.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании сертификатов с QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на жд- и авиатранспорте. Второй законопроект был снят с рассмотрения Госдумы.