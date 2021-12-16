Венчурный клуб объединит инвесторов, готовых вкладываться в технологические стартапы в РФ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck объявили о создании закрытого клуба "Синдикат", который объединит инвесторов, готовых вкладываться в технологические стартапы на ранних стадиях. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе банка.

"Венчурный клуб "Синдикат" поможет решить сразу несколько задач: откроет доступ к уникальным проектам, равномерно распределит финансовую нагрузку между участниками сообщества, а также позволит получить необходимые знания для успешного инвестирования в стартапы. Прислушиваясь к запросам резидентов клуба, мы усилим динамику инновационного развития страны в целом, а инвесторы получат доступ к эксклюзивной базе стартапов и возможность инвестировать в проекты с минимальными рисками", - рассказал вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Как пояснили в пресс-службе, основная цель клуба - увеличение количества сделок за счет коллективного финансирования. Его участники смогут не только инвестировать, но и обмениваться опытом и экспертизой. Клуб предполагает программы обучения для инвесторов. Присоединиться с "Синдикату" смогут те, чей капитал более 50 млн рублей. При этом участникам клуба необходимо будет не реже одного раза в год вкладывать в сделку не менее миллиона рублей.

По словам CEO AngelsDeck Игоря Калошина, которого цитирует пресс-служба, сегодня частные инвесторы, работающие самостоятельно, вынуждены отсматривать сотни проектов в месяц в поисках перспективных сделок. При этом некоторым не хватает экспертизы и времени для принятия верных решений.

"Клуб "Синдикат" создан для таких инвесторов. Перед сделкой ее инициатор обязан провести глубокий due diligence (собрать и проанализировать информацию о проекте), договориться о ключевых условиях, а также выступить доверенным представителем "Синдиката", защищая интересы всех его участников. Таким образом участники клуба, которые заинтересованы в инвестировании в российские технологические проекты, получают доступ к тщательно отобранным и наиболее перспективным сделкам", - пояснил Калошин.

Подать заявку на вступление в клуб можно на онлайн-платформе SberUnity и цифровой платформе i.Moscow. Инвесторы, вступившие в "Синдикат" через SberUnity, смогут также попасть в базу этой платформы и работать со стартапами, размещенными на ней. Как отметили в Сбере, все профили участников SberUnity проходят модерацию перед публикацией, что минимизирует риски для всех сторон. В компании ожидают, что до конца 2022 года аудитория платформы будет насчитывать пять тысяч участников.