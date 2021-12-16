Более 60% из построенных с 2011 года в Москве поликлиник и больниц возведены инвесторами

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Частные инвесторы возвели около 60% больниц и поликлиник, построенных в столице за последние 10 лет. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве ведется большое строительство медицинских учреждений, зданий, сооружений. Сегодня в стройке, проектировании находится около миллиона квадратных метров - поликлиники, больницы, скоропомощные корпуса. Конечно, очень важно, что помимо вложений государства вкладывают в медицину и частные инвесторы, создавая новое качество, новый уровень медицинского обслуживания, ну, и создавая разнообразие медицинских услуг с правом выбора для гражданина, где получать эти услуги", - сказал Собянин в ходе осмотра нового многофункционального медицинского центра "Медси" в Раменках.

По его словам, за последние 10 лет в Москве построено свыше 100 новых поликлиник и больничных корпусов, из которых более 60% возведены за счет инвесторов. Мэр добавил, что "Медси" в четверг ввела новый многофункциональный медцентр на Мичуринском проспекте, который будет оказывать амбулаторные и стационарные услуги как взрослым, так и детям, он оснащен самым современным оборудованием. "Хотел бы поблагодарить врачей "Медси", которые вылечили около 10 тыс. больных ковидом, и по-прежнему продолжают работать в этой системе, оказывая неоценимую помощь и поддержку в борьбе с пандемией", - сказал Собянин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что инвестиции в лечебные учреждения, больницы окупаются через очень длительный срок. При этом, по ее словам, в столице созданы необходимые условия для инвесторов. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что для граждан должно быть обеспечено право выбора врачей и медклиник, в том числе в рамках ОМС, и расширение сети учреждений здравоохранения, в том числе за счет частных инвестиций, этому способствует.

"По поручению президента начата реализация очень важной программы модернизации первичного звена всех поликлиник по стране и в целом модернизация здравоохранения. <...> Очень важно, что к ее реализации подключаются частные инвесторы, частный бизнес, - это можно только приветствовать. Бизнес, который не выводит деньги за рубеж, в офф-шоры, а который вкладывает [их] в своей стране и вкладывает в социальные объекты, в здравоохранение", - сказала она.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, новый многофункциональный медицинский центр "Медси" был возведен за счет инвестора на месте устаревших и подлежавших сносу корпусов бывшей ведомственной медсанчасти Главмосстроя. В семиэтажном комплексе общей площадью 33,4 тыс. кв. м, построенном в форме латинской буквы V и оформленном в фирменном стиле "Медси", будет открыт современный высокотехнологичный клинико-диагностический центр для взрослых и детей. Мощность амбулаторных подразделений составляет 550 посещений в смену; мощность стационара - 174 койки, в том числе 16 реанимационных коек, 10 коек дневного стационара и 8 коек стационара кратковременного пребывания.