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Суд в Москве оштрафовал TikTok еще на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Общая сумма штрафов составила 8,1 млн рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал компанию TikTok на 4 млн рублей по двум протоколам за отказ удалить запрещенную в РФ информацию, общая сумма штрафа, наложенная на компанию за подобные правонарушения, составила 8,1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Судебный участок № 422 мирового суда признал компанию TikTok виновной в административном правонарушении, предусмотренном частями 2 и 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и назначил наказание в виде штрафа в 4 млн рублей по двум протоколам", - сказали в суде.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили посты с призывами участвовать в несанкционированных акциях. Они с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение законодательства после отказа удалить запрещенный контент. До сегодняшнего решения сумма штрафов для TikTok составляла 4,1 млн рублей. По данным Роскомнадзора, компания оплатила эту сумму полностью.

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