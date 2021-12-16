В Минпромторге сообщили, что не планируют новые соглашения по ценам на сахар и масло

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ не планирует заключать новые соглашения по стабилизации цен на сахар и масло. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

"Вопрос продления соглашения по снижению и поддержанию цен на сахар и масло подсолнечное и принятие подобных соглашений по другим позициям сейчас не обсуждается. Да, действительно, эти два соглашения позволили сдержать рост цен на эти два продукта, но все-таки мы считаем, что в будущем - без заключения подобных соглашений. Необходимо использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением различных механизмов для балансировки продовольственных рынков", - сказал он.

Евтухов напомнил, что существует механизм установления предельных цен на социально значимые товары, однако он ни разу не применялся. "Потому что все понимают - и Центральный банк, и многочисленные эксперты, - что мы можем просто разбалансировать рынок этих продуктов", - отметил он.

По словам Евтухова, в этом году было принято распоряжение правительства о мониторинге динамики цен на потребительские товары и услуги. "Все это привело к тому, что, мы считаем, сегодня рынки весьма и весьма сбалансированы", - считает он.

Инфляция по продовольственной группе товаров в этом году выше, чем в прошлые годы, но она значительно ниже, чем могла бы быть, если бы не было этой совместной работы, добавил замминистра. "Я считаю, мы в нашей стране смогли максимально сдержать рост цен - настолько, насколько это было возможно", - заключил Евтухов.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, и эти соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. В марте правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Соглашения предусматривали, что отпускные цены на сахар на заводах-производителях должны быть не выше 36 рублей, на подсолнечное масло - не выше 95 рублей. В рознице цена на сахар не должна была превышать 46 рублей, на масло - 110 рублей.