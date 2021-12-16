Сенатор предложил установить нулевую ставку НДС для судоремонтных предприятий

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для российских судоремонтных предприятий необходима для повышения их конкурентоспособности и развития Северного морского пути (СМП), заявил в четверг зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов.

"Нужно повысить конкурентоспособность отечественной судоремонтной отрасли. <…> Сейчас есть большой уровень зависимости по комплектующим оборудованиям в гражданском судоремонте. <…> Для того, чтобы наши суда ремонтировались на наших предприятиях, а не в Норвегии и не в других сопредельных странах, мы предлагаем установить нулевую ставку на НДС на крупные судоремонтные предприятия применительно к СМП", - сказал он на совещании в Совете Федерации "Меры налоговой поддержки, направленные на стимулирование развития Северного морского пути".

Кроме того, сенатор предложил расширить услуги, облагаемые нулевой ставкой НДС, включив в них в полном объеме услуги, оказываемые судами по ледокольному флоту, которые необходимы для торгового мореплавания. "Это создаст предпосылки для привлечения инвестиций в развитие ледокольного флота, в том числе в строительство новых ледоколов серии "Лидер", - пояснил он.

Ранее вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что к 2026 году будут введены в эксплуатацию четыре атомных ледокола проекта 22220, к 2027 году - первый ледокол проекта "Лидер".

Северный морской путь - главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.