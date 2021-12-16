Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев 2021 года увеличился на 86%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев нынешнего года составил порядка $3,76 млрд, увеличившись на 86,03% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"Благодаря усилиям сторон активизировалось использование имеющихся резервов, повысилось качество взаимодействия, которое стало локомотивом на пути к постоянному развитию двусторонних отношений. За девять месяцев 2021 года товарооборот России с ОАЭ составил порядка $3,76 млрд, увеличившись на 86,03% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что высокий уровень взаимного политического доверия между лидерами двух стран является основой для развития и вывода сотрудничества Москвы и Абу-Даби на новый уровень.

Стратегический партнер

По словам дипломата, в ОАЭ придают особое значение развитию торгового сотрудничества с Россией. "В международном сотрудничестве не обойтись без искренних, доверительных, единомыслящих партнеров. В лице России мы имеем не только стратегического партнера, но и одного из важнейших и приоритетных партнеров по сотрудничеству во всех областях. Мы настроены на взаимовыгодное торговое сотрудничество по принципу равноправия и взаимоуважения", - подчеркнул он.

Аль-Джабер также отметил участие делегации ОАЭ в прошедшем в Москве 10 декабря форуме "Сделано в России". По его словам, участие ОАЭ в форуме в этом году было знаковым, большую делегацию возглавлял государственный министр внешней торговли страны Тани бен Ахмед Аль Зейуди.

Посол добавил, что площадка форума "Сделано в России" важна для ОАЭ не только, чтобы рассказать о целях и задачах, которые страна ставит перед собой в торговле с Россией, но и для того, чтобы рассказать, как складываются взгляды Абу-Даби на состояние мировой торговли в целом. "В стремительно меняющемся мире объединение усилий и взаимовыгодное сотрудничество - это верный путь для всех стран без исключения", - подчеркнул аль-Джабер.

Дипломатическим отношениям двух стран в декабре этого года исполнилось 50 лет.