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Молния

Россия приветствует достигнутые между Ираном и МАГАТЭ договоренности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Москва приветствует достигнутые Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) договоренности по ряду принципиальных моментов, связанных с проверочной деятельностью агентства в этой стране. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Приветствуем эти договоренности. Поддерживаем обоюдный настрой МАГАТЭ и Ирана на продолжение сотрудничества как в рамках соглашения о всеобъемлющих гарантиях, так и в соответствии с требованиями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и в свете резолюции СБ ООН 2231", - отметила дипломат.

Теги
ИранРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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