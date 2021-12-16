Эксперты прогнозируют рост цен на жилье в Сочи в 2022 году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Цены на первичном рынке жилья Сочи могут увеличиться еще на 25% в 2022 году, по состоянию на вторую половину декабря средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 370 тыс. рублей. Такое мнение ТАСС высказала в четверг генеральный директор девелоперской компании Nedvex Юлия Галимова.

"В предстоящем году турпоток увеличится - часть приезжих останется в Сочи на долгое время, а значит будет поддерживаться спрос на жилье. В свою очередь, это может повлиять на цены. Цены на рынке Сочи могут расти на 25% в год. В 2021 году турпоток в Сочи достиг 9,5 млн человек, а в 2020-м было 6,5 млн человек", - сказала она.

Согласно аналитике Nedvex, в условиях повышенного спроса с ноября 2020 года по июнь 2021 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке Сочи выросла в 2,2 раза - с 160 тыс. до 350 тыс. рублей, а с июня по вторую половину декабря - до 370 тыс. рублей. Рост стоимости обусловлен повышенным спросом в условиях локдауна, дефицитом предложения и мораторием на строительство, отмечают в компании.

С января по ноябрь 2021 года на первичном рынке Сочи заключено 10,8 тыс. сделок, при этом спрос превышает предложение, подсчитали в Nedvex. "Динамика сделок на рынке в ноябре показала стабильный и прогнозируемый рост, поддерживаемый как за счет интереса инвесторов, так и за счет непосредственно покупателей недвижимости. Также по росту сделок с апартаментами мы видим, что интерес к Сочи у инвесторов продолжает расти", - сказала Галимова.