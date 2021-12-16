{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС проверяет пять поставщиков электросетевого оборудования в Москве по признакам картеля

Речь идет об ООО "Евро-атлас", ООО "Техническая служба", ООО "Эверест-1", ООО "Инвестактивгрупп" и ООО "Комплекснаяэнергопоставка"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые выездные проверки поставщиков электросетевого оборудования в Москве по признакам картельного сговора, говорится в сообщении ФАС.

Сотрудники ведомства проверяют ООО "Евро-атлас", ООО "Техническая служба", ООО "Эверест-1", ООО "Инвестактивгрупп" и ООО "Комплекснаяэнергопоставка".

Компании подозреваются в сговоре для поддержания цен на торгах для нужд дочерних компаний "Россетей" на общую сумму 2 млрд рублей, уточнили в ФАС.

Теги
Россия
Удмуртия к сентябрю 2022 года подготовит заявку на создание ОЭЗ под Ижевском
Первый вице-премьер региона Константин Сунцов отметил, что перед властями стоит задача за год найти потенциальных резидентов площадки
Читать полностью