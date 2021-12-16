ФАС проверяет пять поставщиков электросетевого оборудования в Москве по признакам картеля

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые выездные проверки поставщиков электросетевого оборудования в Москве по признакам картельного сговора, говорится в сообщении ФАС.
Сотрудники ведомства проверяют ООО "Евро-атлас", ООО "Техническая служба", ООО "Эверест-1", ООО "Инвестактивгрупп" и ООО "Комплекснаяэнергопоставка".
Компании подозреваются в сговоре для поддержания цен на торгах для нужд дочерних компаний "Россетей" на общую сумму 2 млрд рублей, уточнили в ФАС.