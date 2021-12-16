Два объекта исключат из ФЦП развития Карелии до 2023 года из-за роста цены строительства

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 декабря. /ТАСС/. Мост в городе Сортавале через пролив Ворссунсалми на остров Риеккалансаари, а также вторую очередь спортивного центра "Луми" в Петрозаводске планируется исключить из федеральной целевой программы (ФЦП) развития Карелии до 2023 года из-за увеличения стоимости строительства объектов. Об этом сообщили ТАСС в правительстве республики.

"Правительством Республики Карелия подготовлены предложения по внесению изменений в ФЦП Карелии. В связи с увеличением стоимости строительства по объектам мост на остров Риеккалансаари и спортивный комплекс в пойме реки Неглинка в городе Петрозаводске планируется исключение их из программы с последующим перераспределением финансовых средств на другие объекты. Финансирование исключаемых объектов будет осуществлено в рамках иных программ и национальных проектов", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В программе сохраняется строительство нового здания бюро судебно-медицинской экспертизы в Петрозаводске, а также строительство и реконструкция мостового перехода в Сегежском районе и участка автомобильной дороги в Суоярвском районе. На эти цели, согласно опубликованному на интернет-портале правовой информации распоряжению правительства РФ, уточнено финансирование: на них направят в 2021 году 40,4 млн рублей и 379 млн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что стоимость моста к острову Риеккалансаари выросла и не укладывается в сформированную смету из-за 70-процентного увеличения цен на металл. Власти планировали найти дополнительные источники финансирования, в том числе рассматривался вариант инфраструктурного кредитования, а также привлечение инвесторов, которые планируют реализовывать свои проекты на острове.

В июне 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия" до 2023 года. В программу дополнительно включили строительство бюро судебно-медицинской экспертизы, второй очереди спорткомплекса "Луми", а также новый хирургический комплекс с палатами ИТАР Больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске. Объем финансирования объектов составит 6,4 млрд рублей, из которых более 650 млн рублей было выделено в конце апреля.